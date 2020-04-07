شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بإيجابية – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل صاعد ليخترق مستوى 0.6097 ويحاول الثبات فوقه، ونلاحظ أن السعر يتحرك داخل قناة صاعدة تظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، ليعود إلى المسار التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6236.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر مستويات 0.6097 ثم 0.6035 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6050 والمقاومة 0.6236
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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