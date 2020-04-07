شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر عقود خام برنت على مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للارتفاع من 24.54 إلى 34.95 وارتد صعوداً بشكل ملحوظ من هناك، في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لتجاوز القمة المسجّلة عند 34.95 لتأكيد فتح الطريق أمام تحقيق هدفنا الإيجابي الرئيسي 36.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 32.50 سيضع تحت مزيد من الضغط السلبي ليتجه نحو اختبار مستوى 31.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.50 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد