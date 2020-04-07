شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجري بعض التصحيح الهابط – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية يوم أمس كتصحيح هابط للارتفاع الذي تم قياسه من 19.90 إلى 29.11، ونلاحظ أن السعر ارتكاز على دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ليبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد، بانتظار التوجه نحو 30.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل دعم جيد ليحمي السيناريو الإيجابي المقترح، مع الانتباه إلى أن كسر 25.60 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.60 والمقاومة 29.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد