شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 15.08، وبدأ اليوم بارتفاع ملحوظ ليهاجم هذا المستوى ويستقر فوقه الآن، مما يدعم فرص امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة، لنرجّح التوجه نحو مستوى 16.00 كمحطة إيجابية تالية.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 15.08 سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً واختبار مستوى 14.17 مبدئياً قبل تحديد مصير الوجهة التالية بشكل أوضح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.90 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد