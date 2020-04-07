شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الاختراق – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من تأكيد اختراق مستوى 1644.20 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية على المدى اللحظي والقصير، في طريقه للتوجه نحو القمة المسجّلة مؤخراً عند 1703.25 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1644.20 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مستوى 1607.70 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1645.00 والمقاومة 1690.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد