شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.4264، ليتجه تدريجياً نحو هدفنا الأول المنتظر عند 1.4015، ويتحرك داخل القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.3813 كهدف تصحيحي تالي.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.4264.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4185
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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