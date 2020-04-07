شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر المقاومة – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً لمستوى 109.20 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، ويحتاج السعر لكسر مستوى 108.50 لتسهيل مهمة تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 107.68 وتمتد إلى 106.44 بعد تجاوز المستوى السابق.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 109.20 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاختبار مناطق 111.10 قبل أي محاولة جديدة لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يختبر المقاومة – تحليل - 07-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.