شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر المقاومة – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً لمستوى 109.20 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، ويحتاج السعر لكسر مستوى 108.50 لتسهيل مهمة تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 107.68 وتمتد إلى 106.44 بعد تجاوز المستوى السابق.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 109.20 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاختبار مناطق 111.10 قبل أي محاولة جديدة لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي