شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون مستوى 1.2304، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، ويحتاج السعر للحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات بالانخفاض نحو مستوى 1.2093 الذي يمثّل هدفنا السلبي الأول.
بالمقابل، نشير إلى أن اختراق 1.2304 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لاستئناف المسار التصحيحي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2515.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2350
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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