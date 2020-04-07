شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو في مسار جانبي – تحليل - 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب في مسار جانبي، محصوراً بين مستويات 1.0775 و1.0840، ويبدأ اليوم بميل صاعد ليقترب من اختبار المقاومة المذكورة، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مناطق 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات سلبية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.0840 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ أهدافها باختبار مستوى 1.0966.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط