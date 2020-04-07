شكرا لقرائتكم خبر عن المنار (ALMANAR) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء سلبي للسهم على المدى القصير، حيث أنهى تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 42 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 46 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر"Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الأجل القصير لمستوى الدعم التالي عند 36 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.7 بينما مستوى المقاومة هو 42.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط