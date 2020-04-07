شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN)يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 9٫50 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 8٫50 فلس كمستوى ال ثم 6 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.3 بينما مستوى المقاومة هو 9.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط