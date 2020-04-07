بنك وربة (WARBABANK) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 07-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 185 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، وبالتزامن مع ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 170 فلس كمستوى أول ثم 130 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 181 بينما مستوى المقاومة هو 190 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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