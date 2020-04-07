الاقتصاد

اس تي سي (STC) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 07-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 744 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية تفتح الباب أمام السهم لمواصلة تراجعه لمستوى الدعم الهام عند 690 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 790 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 732 بينما مستوى المقاومة هو 750 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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