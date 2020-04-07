شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 171 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 170 فلس، وهو ما ضغط على السهم ليغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 164 فلس، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل تراجعه لمستوى الدعم 150 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 170 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 160 بينما مستوى المقاومة هو 168 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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