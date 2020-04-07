شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 557 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 590 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 540 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 545.0 بينما مستوى المقاومة هو 567.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد