شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM)يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى 19٫70 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما يلامس السهم حاليا الحد السفلي من القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستويات قد تصل الى 21 فلس كمستوى أول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 18 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.3 بينما مستوى المقاومة هو 20.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد