شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 14٫40 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 10 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.4 بينما مستوى المقاومة هو 16.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط