شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1٫965 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 2٫05 ريال، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1٫75 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.92 وبين مستوى المقاومة هو 1٫99 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط