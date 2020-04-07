شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعد التحسن خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 3٫99 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 3٫80 ريال، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 4٫40 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.90 وبين مستوى المقاومة هو 4.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد