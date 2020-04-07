شكرا لقرائتكم خبر عن مواد البناء: تراجع الطلب على الأسمنت وسعر المصنع يبدأ من 640 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الأسمنت بالسوق محلي تشهد استقرارا، حيث يتراوح سعر الطن داخل المصنع 640 جنيها 740، مشيرة إلى أن سعر الطن للمستهلك يبدأ من 740 جنيها ويصل بحد أقصى 820 جنيها للطن.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار الأسمنت شهدت استقرارا فى ظل تراجع الطلب بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة، مشيرا إلى أن سعر الطن تسليم المصنع ليبدأ من 640 جنيها وحتى 720 جنيها بحد أقصى، في حين يبدأ سعر المستهلك بعد حساب تكاليف النقل والتحميل وهامش الربح للتأجر ليبدأ سعر الطن من740 حتى 820 جنيها الطن.

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وأشاد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرارات الحكومة الخاصة بخفض اسعار الطاقة للمصانع، موضحا ان القرار ينتظر ان يؤتى ثماره على اسعار الأسمنت في الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت على أن أسعار الأسمنت قد تشهد انخفاضا مع بداية العام وذلك لعدة عوامل متعددة منها زيادة عدد المصانع الوطنية في مصر وهو ما يخلق تنافس بين المصانع وبعضها حيث يمثل السعر احد عناصر المنافسة بين الشركات وبعضها إضافة إلى الغروض التسويقية التي تقدمها الشركات للتجار و الموردين، تعد الأسعار العالمية احد العناصر التي تساهم في تراجع الأسعار وانخفاض سعر الطن، بخلاف تراجع المبيعات مع زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت، جميعها عناصر تساهم في خفض الأسعار بالسوق.