شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و559 مليون جنيه حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك الدخيلة مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الجمارك أنها أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 7642 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس 2020 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل (القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها) . وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 265 مليون و656 ألف جنيه بينما بلغ اجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ مليار و289 مليون و638 الف جنيه Advertisements وخلال نفس الفترة تم تصدير مشمول ٣٧٠٧ شهادة تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة إجمالية بلعت 2 مليار و654 مليون و663 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وأعشاب ومواد كيماوية ورخام . كما قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة بتحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة خلال شهر ديسمبر بمبلغ 2 مليون و937 ألف وحصلت الإدارة العامة للمنافذ مبلغ مليون و ١٩٢ ألف جنيه رسوم زيادة وزن عن عدد ٦٠٥ بيان جمركي، وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة خلال شهر مارس 2020 حوالي مليار و ٥٥٩ مليون و ٤٢٤ الف جنيه.

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