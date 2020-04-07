شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين..و"دبى" تصعد بفعل صفقة إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية صعوده للجلسة الخامسة على التوالى، وسط صعود شبه جماعى للقطاعات، وعاودت بورصة دبى الصعود مرة أخرى، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت لليوم الثانى، وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.56%

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 5 قطاعات على رأسها البنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحاً 4.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحاً 15.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5075.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% خاسراً 17.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4011.94 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.59%، خاسراً 23.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3903.57 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 121.6 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون دينار كويتى عبر 8872 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.75%، تليه الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.90%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.47% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 11.04%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 10.56%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.61% رابحا 108.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6860.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.32% رابحا 301.93 نقطة ليغلق عند مستوى 5972.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 212.8 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفع 174 سهما، فيما تراجع 15 سهما.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 6.67%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 4.55%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.81%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.47%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.04%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.84%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.55%، قطاع البنوك بنسبة 1.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.29%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.29%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.09%.

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وجاء سهم "عناية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم تكافل الراجحى بنسبة 9.96%، ثم سهم أمانة للتأمين بنسبة 9.94%، فيما جاء سهم "أسمنت الجنوب" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.02%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 2.18%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 0.61%.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.57% رابحاً 9.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1691.66 نقطة، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 187.4 مليون سهم محققة ما قيمته 289.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4910 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 19 سهما، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.94%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.81%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة أرامكس القابضة بنسبة 8.82%، ثم سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 5.94%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5%، ثم سهم مصرف الإمارات الإسلامى بنسبة 4.97%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 34.9 مليون ورقة بقيمة 106.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.70%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.92% خاسراً 12.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1310.15 نقطة، للجلسة السابعة على التوالى، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.4 مليون سهم بقيمة 411.6 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 41.78% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.31%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.54% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 4.17%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.