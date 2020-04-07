شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يدعم جهود وزارة الصحة بـ 17 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

امتدادا لمساهمات بنك الرياض المجتمعية، ودعما للجهود الوطنية المبذولة في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، أعلن بنك الرياض عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 17 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي، المخصص لمواجهة فيروس كورونا. وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى، أن هذه المساهمة تأتي استجابة لنداء الواجب الذي يحتم على كافة المؤسسات الوطنية دعم الإمكانيات والجهود التي تقودها وزارة الصحة لمواجهة هذا الفيروس الذي يهدد سلامة وصحة الوطن والإنسان. وأكد العيسى أن هذه المساهمة تأتي استشعارا من بنك الرياض بواجبه الوطني تجاه ما تمر به المملكة والعالم من ظروف استثنائية تستوجب تكثيف وتوحيد الجهود في سبيل تجاوزها، وذلك انسجاما مع برنامج بكرة للمسؤولية الاجتماعية من بنك الرياض وتماشيا مع رؤيته وأهدافه كشريك وطني فاعل.

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