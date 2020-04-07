شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز 6 % وسط مخاوف كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1626.08 دولار للأوقية، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8 % في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1655.10 دولار.
وقفز المعدن الأصفر إلى ذروة أكثر من أسبوع بالرغم من صعود الدولار ومكاسب حققتها الأسهم الآسيوية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم المُستخدم في أنظمة عوادم السيارات 0.3 % إلى 2181.25 دولار للأوقية بعدما سجل انخفاضا بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة.
وزاد البلاتين 1.6 % إلى 731.78 دولار بينما ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 14.52 دولار للأوقية.
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