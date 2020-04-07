رجل الأعمال طارق الجيوشي ينعى منصور الجمال"صاحب مسيرة في خدمة الاقتصاد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رجل الأعمال طارق الجيوشي رئيس مجموعة الجيوش للصلب، رجل الأعمال منصور الجمال رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، الذى توفي اليوم نتيجة تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض.
وقال الجيوشي لليوم السابع، إن الراحل منصزر الجمال كان من رجال الأعمال والمستثمرين الوطنين، وصاحب سيرة عطرة ومسيرة كبيرة في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لمنصور الجمال، تدهورت خلال الأيام الماضية، بعد أن شعر بأعراض أنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبى، والتحاليل المعملية، ثبت إصابته بالتهاب رئوى حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، نظرًا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".
جدير بالذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال، تخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم
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