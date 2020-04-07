شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الحاصلات الزراعية": 60% من صادراتنا للأردن بريا ونبحث بدائل إغلاق طريق نويبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى النجارى ،عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، أن 60% من صادرات الخضر والفاكهة من مصر إلى الأردن تمر عبر الطريق البرى وإعلان إغلاق الأدرن طريق العقبة ونويبع البرى والتحويل للبحرى سيؤثر على الصادرات ، خاصة البصل والفلفل الأحضر والفلفل الألون وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أن السعودية وضعت أيضا إجراءات احترازية للنقل البرى ومنها منع دخول أى سلع بخلاف الغذائية والطبية والإغاثة ، كما أن هذة السلع المحددة وضعت لها إجراءات وهى أن يتم نقلها من عربات مصرية إلى عربات نقل سعودية على الحدود يقودها سائقين سعوديين لدخولها إلى السوق السعودية .

ويدرس مصدرى الحاصلات الزوراعية مع وزيرة التجارة نيفين جامع وضع حلول سريعة للحد من تأثر الخضر والفاكهه المصرية فى التصدير لأسواق الخليج ، بعد إغلاق العقبة ونويبع ، حيث أن الحاويات البحرية مكتظة بالسلع ، كما أن هناك ارتفاع فى أسعار الشحن البحرى .

وكانت المجالس التصديرية المصرية تلقت مذكرات عاجلة من دولتى السعودية والأردن بوضع إجراءات احترازية مؤقتة بتقييد حركة نقل السلع عن طريق الخطوط البرية تخوفا من انتشار فيروس كورونا، وتضمنت الإجراءات السعودية أن يقتصر دخول الشاحنات بالطريق البرى على السلع الغذائية والدوائية والاغاثة مع وضع قيود على قائدى الشاحنات وأن تتحول كافة السلع الأخرى إلى النقل البحرى والجوى، أما الأردن فقررت تحويل التبادل التجارى مع مصرللنقل البحرى وإغلاق خط شحن نويبع والعقبة.



وجاءت الإجراءات التى حصلت الخليج 365 على نسخة منها كالتالى: وجاءت الإجراءات التى حصلت الخليج 365 على نسخة منها كالتالى: أولاَ المملكة العربية السعودية:

أ‌- فيما يخص العبور من خلال المملكة (الترانزيت):

علي دول الجوار التي تستخدم الأراضي السعودية لعبور شاحنات الترانزيت، وأنه نظراً للإجراءات التي تتخذ المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فان الهيئة العامة للجمارك ستقوم بتقليص مرور شاحنات الترانزيت عبد المنافذ البرية للمملكة، وسيقتصر السماح فقط بعبور الشاحنات التي تنقل السلع الأساسية (الغذائية – الدوائية – شاحنات الإغاثة)، وكذا اعتماد نقل السلع الأخرى عن طريق الشحن الجوي والشحن البحري وذلك لفترة مؤقتة.

2 أن يتم فحص سائقي الشاحنات قبل دخولهم للمنفذ وإعادة من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا الجديد وعند خروجهم من المنفذ.

3 إلزام سائقي شاحنات الترانزيت باستخراج التأشيرات عن طريق سفارات المملكة أو قنصلياتها في تلك الدول التي قدموا منها وعدم استخراجها عن طريق المنفذ.

4 إعطاء سائقي شاحنات الترانزيت مهلة 96 ساعة لمغادرة المملكة بعد الدخول والاعتماد على أنظمة التتبع وتطبيق الغرامات المالية علي المخالفين مع استمرار الجمارك استكمال إجراءاتها المتبعة حيال تعطل الشاحنات.

ب‌-فيما يخص دخول البضائع مباشرة إلى المملكة العربية السعودية:

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1 حث التجار السعوديين علي استخدام النقل الجوي والبحري لضمان سرعة فحص منتجاتهم وعدم تعرضها للتأخير نظراً للظروف الحالية مع إعطاء مهلة لتطبيق إغلاق النقل عبر المنافذ البرية.

2 إلزام سائقي الشاحنات باستخراج التأشيرات عن طريق سفارات المملكة أو قنصلياتها في تلك الدول التي قدموا منها وعدم استخراجها عن طريق المنفذ.

3 يستمر السماح بإدخال الشاحنات التي تحمل اسلع الأساسية (الغذائية – الدوائية-شاحنات الإغاثة) بشكل مباشر وتقوم هيئة الغذاء والدواء بتحديد هذه السلع على أن تقوم وزارة الصحة بجميع الإجراءات الاحترازية.

4 أن يتم فحص سائقي الشاحنات قبل دخولهم للمنفذ وإعادة من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا الجديد وعند خروجهم من المنفذ.

5 بالنسبة لدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية من الأردن الي المملكة فيقتصر الدخول علي السائقين السعوديين والاردنيين ومن لديهم إقامة ورخصة عمومية سارية المفعول في المملكة العربية السعودية فقط.

6 السماح بدخول جميع شاحنات النقل الي المملكة من خلال الموانئ بدون السائقين علي أن يتم تعقيم جميع الشاحنات من قبل الهيئة العامة للموانئ بإشراف وزارة الصحة، علماً بأنه تتوافر القدرة الاستيعابية والطاقة التشغيلية في موانئ المملكة لاستيعاب جميع البضائع الواردة للمملكة في حال تحويله من البرية الي البحري.

ثانياً: المملكة الأردنية الهاشمية:

قرر الأردن إغلاق خط شحن (نويبع – العقبة) والتنسيق مع الجانب المصري علي النحو التالي:

1 حصر أعداد الشاحنات المتوجهة إلي أراضي المملكة الأردنية الهاشمية والموجودة في ميناء نويبع والتي وجهة بضائعها الأردن أو ترنزيت عبر الأراضي الأردنية ليتم التعامل معها، وعدم السماح للشاحنات المصرية بالتوجه الي ميناء نويبع من نفق الشهيد أحمد حمدي، والسماح للشاحنات الأردنية بالعودة الي الأراضي الأردنية عبر ميناء نويبع – العقبة.

السماح للشاحنات المصرية المتواجدة داخل الأراضي الأردنية والقادمة من ميناء نويبع بالعودة إلي الأراضي المصرية عبر شركة الجسر العربي للملاحة (العقبة – نويبع).

تحويل التبادل التجاري بين مصر والأردن ليتم من خلال الشحن باستخدام الحاويات عبر الموانئ البحرية المخصصة لتصدير واستقبال الحاويات.