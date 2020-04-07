شكرا لقرائتكم خبر عن "نيوميكس" تشارك فى مبادرة الخليج 365 لدعم "الجيش الأبيض" وترفع الخصومات لـ50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة (New Mexx ) للملابس الجاهزة، بدء فروع شركته فى تعليق بنرات دعائية لمباردة ”الخليج 365” لدعم الجيش الأبيض "الأطباء والتمريض"، مشيرا إلى أن فروع وسط القاهرة بدأت تقديم خصومات فعلية غير الخصومات المعلنة للمستهلك عادى، على أن يكون الخصم الخاص للجيش الأبيض بموجب كارنية النقابة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى ولدعم الأطقم الطبية بخصم خاص لهم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة (New Mexx ) فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مجلس إدارة new mex قرر فى اجتماع له اليوم، رفع نسب الخصومات المقدمة للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفيات العزل إلى 50 % لتصبح الخصومات من 25 إلى 50 % ، لافتا إلى استمرار المبادرة حتى الانتهاء من أزمة كورونا.

وأشار إلى أن مبادرة ”الخليج 365” تعتبر أكبر دعم معنوى للجيش الأبيض فى إطار جهود دعمهم لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه بدءا من الثلاثاء 7 أبريل سيتم إضافة الخصومات الخاصة بالأطقم الطبية على "سيستم" الحسابات فى الفروع.

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وأطلق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، مبادرة جديدة تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا.