بورصة الأسهم السعودية تعمل بشكل طبيعى مع خفض ساعات العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الاثنين إنها ستواصل العمل بشكل طبيعي مع خفض ساعات العمل لتصبح من العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) إلى الواحدة بعد الظهر، بعد أن فرضت الحكومة حظرا على التجول على مدار اليوم في عدد من المدن وسط مخاوف فيروس كورونا المستجد. وقالت أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط في بيان إنها "تطمئن كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات وتمكين المشاركين في السوق من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي".

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