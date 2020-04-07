شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 6 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 6 -4 -2020.





إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها وهم رواد السياحة، العبوات الطبية، المصرية للمنتجعات السياحية، الملتقى العربى للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، ليسيكو مصر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، بنك قناة السويس، بلتون المالية القابضة، المجموعة المالية هيرميس القابضة، العربية لاستصلاح الأراضى.

كما تم إيقاف تداول أسهم العربية لاستصلاح الأراضى، بى انفستمنتس القابضة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، التوفيق للتأجير التمويلى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، سماد مصر، العامة لمنتجات الخزف والصينى.





البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 527.953 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 187.4 مليون ورقة مالية بقيمة 778.1 جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.49%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.88%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 232.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 94.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 217.1 ألف جنيه، 156 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 9446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 701 نقطة.

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

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وضمت الأسهم المرتفعة:

- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 2.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 7.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 10.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.68%

- العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 2.011 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.37%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.568 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.18%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.30%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 7.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.92%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.84%

- سماد مصر بسعر إغلاق 3.90 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.02%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 10.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.70%