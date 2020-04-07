My home وسنتر صابرين للأدوات المنزلية والكهربائية تدعم مبادرة الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة my home وسنتر صابرين للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية للبيع بالجملة عن دعمها لمبادرة الخليج 365 دعم الجيش الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والذين يواجهون فيروس كورونا ،من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العامة والخاصة ، لرد الجميل لهؤلاء الاطباء وأطقم التمريض الذين يبذلون جهدا كبيرا في خدمتانا ومواجهة فيروس كورنا في مستشفيات العزل من خلال منح تخفيضات متنوعة على المنتجات للأطباء وأسرهم والتمريض.
وقال أشرف الشيمى رئيس المجموعة عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن البيع من خلال محلات المجموعة هو بيع بأسعار الجملة ومساهمتنا فى المبادرة ستكون بوضه تخفيضات بنسبة 10% على جميع مشتريات الأطباء والتمريض ، موضحا: نحن مع دعم هذه الفئة من المجتمع فى هذة المرحلة الصعبة من انتشار الفيروس ، وطالب بضرورة تقديم كارنية النقابة عند الشراء وسيتم وضع بند للأطباء والتمريض على سيستم المجموعة لديه بتخفيض ثابت 10% .
وأشار إلى أن المجموعة تدعم كافة المبادرات الجادة ذات المصداقية فى تحقيق أعلى معدلات الاستفادة للأطباء والتمريض وكافة فئات المجتمع التى تحتاج إلى الوقوف بجانبها خلال الفترة الحالية .
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