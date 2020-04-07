شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الأردنى: من المبكر جدا التكهن بحجم التأثير السلبى لفيروس كورونا على النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز اليوم الاثنين إن من المبكر جدا التكهن بحجم التأثير السلبي على اقتصاد المملكة من إجراءات العزل المشددة التي بدأت قبل حوالي شهر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأبلغ فريز قناة المملكة التلفزيونية الاخبارية الأردنية أن توقعات النمو سابقة لآوانها، لكنه أضاف أن الأزمة نتج عنها هبوط حاد في الطلب والانتاج وأن قطاع السياحة الذي كان مزدهرا تضرر بشدة ويحتاج إلى عام على الأقل للتعافي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو اقتصاد الأردن بحوالي 2.1 % في 2020 وأن يرتفع تدريجيا في الأعوام القليلة القادمة ليصل إلى 3.3 %.