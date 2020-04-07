شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز مع تباطؤ وفيات فيروس كورونا، والمؤشر داكس الألمانى يصعد حوالى 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قفزت الأسهم الألمانية 5.8 % اليوم الاثنين لتقود صعودا قويا لسوق الأسهم الأوروبية، إذ أثار تباطؤ في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد آمالا بأن إجراءات العزل العام قد يجري تخفيفها تدريجيا.

ومن بين القطاعات الرئيسية الرابحة في جلسة اليوم، قفز مؤشر قطاع السفر والترفيه، وهو الأكثر تضررا من عمليات العزل العام، 8.2 % مرتدا عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر في حين جاء قطاع السيارات في المقدمة بقفزة بلغت حوالي 9.5 %.

وشهد المؤشر داكس الألماني أفضل جلسة له في أسبوعين بينما أغلقت البورصات الرئيسية الأخرى في أوروبا على مكاسب تتراوح من 2.3 % إلى 4.9 %.

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وأعلنت إيطاليا، التي يوجد فيها أعلى عدد للوفيات بفيروس كورونا في العالم، عن أدنى عدد يومي للوفيات في أكثر من أسبوعين، بينما تباطأ العدد اليومي للوفيات في إسبانيا لليوم الرابع. وهبط أيضا العدد اليومي للوفيات في فرنسا.

وتراجع مؤشر تقلبات الأسهم لمنطقة اليورو، المعروف على نطاق واسع بمؤشر الخوف لأوروبا، إلى أدنى مستوى في شهر عند 42.92 أو حوالي نصف ذروته البالغة 95.02 المسجلة في منتصف مارس .

وسجل المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي أيضا أكبر مكاسبه ليوم واحد في أسبوعين منهيا الجلسة مرتفعا 3.7 %. وكان سجل الأسبوع الماضي سادس هبوط أسبوعي في سبعة أسابيع مع تسبب الأزمة الصحية في تعثر نشاط الشركات ودفع شركات إلى تعليق توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

وخسر المؤشر ستوكس 600 أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من قيمته السوقية منذ فبراير بسبب مخاوف من ركود عالمي على الرغم من إجراءات واسعة للتحفيزالمالي والنقدي حول العالم. ويتوقع بنك جولدمان ساكس هبوطا بنحو 38.4 % في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام.