شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الأدوية: توجيه الرئيس بصرف 30% للمصدرين يعجل بالمستحقات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجارى، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة خاصة وأنها تأتي عقب تخصيص مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات المصدرين المتأخرة لدى الصندوق خلال قرارات 17 مارس.

وقال في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنها خطوة على الطريق الصحيح للتعامل مع ملف دعم الصادرات وسداد المستحقات المالية المتأخرة وتنفيذ برامج دعم الصادرات الجديد، خاصة في ظل تأخر صرف مستحقات المصدرين لفترة طويلة جراء أزمة فيروس كورونا.

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واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى.

وكشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020-2021، زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجارى، وهو ما لاقى استحسان وقبول لدى قطاع كبير من المصدرين.

وأوضح الدكتور ماجد جورج، أن هناك حاجة ملحة إلي الأسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى الصندوق، فى ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي جراء انتشار فيروس كورونا.