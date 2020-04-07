شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 6-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 6-4-2020، وجاءت أبرزها البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 527.953 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها وهم رواد السياحة، العبوات الطبية، المصرية للمنتجعات السياحية، الملتقى العربى للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، ليسيكو مصر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، بنك قناة السويس، بلتون المالية القابضة، المجموعة المالية هيرميس القابضة، العربية لاستصلاح الأراضى.

كما تم إيقاف تداول أسهم العربية لاستصلاح الأراضى، بى انفستمنتس القابضة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، التوفيق للتأجير التمويلى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، سماد مصر، العامة لمنتجات الخزف والصينى.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 527.953 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 187.4 مليون ورقة مالية بقيمة 778.1 جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.49%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.88%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 232.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 94.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 217.1 ألف جنيه، 156 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 9446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 701 نقطة.

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

صفقات

شهدت البورصة المصرية، تنفيذ عدة صفقات تتعدى قيمة كل منها مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، على رأسها البنك التجارى الدولى بحجم 1.5 مليون سهم بقيمة 87.96 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا بحجم تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون جنيه، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بحجم تداول 790 ألف سهم بقيمة 7.74 مليون جنيه، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بحجم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون جنيه، ابن سينا فارما بحجم تداول 640.9 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

كما تم تنفيذ صفقات على أسهم فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 448.9 ألف سهم بقيمة 3.995 مليون جنيه، بنك قطر الوطنى الأهلى بحجم تداول 98.5 ألف سهم بقيمة 3.976 مليون جنيه، مينا للاستثمار السياحى والعقارى بحجم تداول 659.3 ألف سهم بقيمة 3.955 مليون جنيه، ايديتا للصناعات الغذائية بحجم تداول 319.7 ألف سهم بقيمة 2.956 مليون جنيه، مجموعة طلعت مصطفى القابضة بحجم تداول 514.3 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وتم أيضا تنفيذ صفقات على أسهم؛ سبيد ميديكال بحجم تداول 900 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون جنيه، بالم هيلز للتعمير بحجم تداول 1.966 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون جنيه، الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى بحجم تداول 130 ألف سهم بقيمة 1.599 مليون جنيه.