شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تقفز أكثر من 7% بفعل آمال بتباطؤ وفيات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على مكاسب بحوالي 7 %، بعد أن أثار هبوط في العدد اليومي للوفيات في نيويورك، أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تفاؤلا بأن الجائحة‭ ‬تتجه نحو الاستقرار.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1626.71 نقطة، أو 7.73 %، إلى 22679.24 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 175.03 نقطة، أو 7.03%، ليغلق عند 2663.68 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 540.16 نقطة، أو 7.33 %، إلى 7913.24 نقطة.