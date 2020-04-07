شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تقفز أكثر من 7% بفعل آمال بتباطؤ وفيات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على مكاسب بحوالي 7 %، بعد أن أثار هبوط في العدد اليومي للوفيات في نيويورك، أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تفاؤلا بأن الجائحة تتجه نحو الاستقرار.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1626.71 نقطة، أو 7.73 %، إلى 22679.24 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 175.03 نقطة، أو 7.03%، ليغلق عند 2663.68 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 540.16 نقطة، أو 7.33 %، إلى 7913.24 نقطة.
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