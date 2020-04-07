شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصري الاثنين 6-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365”، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الاثنين، 6-4-2020، ومن أهمها وفاة رجل الأعمال منصور الجمال، بعد صراع مع المرض، بالإضافة إلى توالي الاستجابات لمبادرة ”الخليج 365” لدعم الجيش الأبيض، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومنها:

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع من المرض

توفى اليوم، رجل الأعمال، منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض.

مؤسسة أهل مصر تشكر POD لتوفيرها أجهزة تنفس ومستلزمات للجيش الأبيض

وجهت مؤسسة أهل مصر الشكر لشركة POD Egypt، التي يرأس مجلس إدارتها جمال صلاح، لتعاونها الكبير لدعم مستشفيات الحميات والحجر الصحى، في مواجهة أزمة فيروس كورونا وعلاج المصابين، والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها كافة الجهات لمكافحة انتشار الوباء.

مؤسسة ساويرس للتنمية تتبنى إصلاح وصيانة أجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات

أطلقت شركة أوراسكوم للإنشاءات، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مبادرة لدعم إصلاح وصيانة 110 جهاز من أجهزة التنفس الصناعي، في العديد من المستشفيات العامة والحكومية، في جميع محافظات مصر.

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محمد الدماطى يدعم مبادرة الخليج 365 ويقدم سندوتشات وعصائر مجانا لمستشفيات العزل

أعلن رجل الأعمال محمد الدماطى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتى، دعمه لمبادرة الخليج 365 بعنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية.

عقم موبايلك بالكحول.. تقرير يحذر من تسبب الهواتف الذكية بعدوى كورونا

ينصبّ تركيز الكثير من البلدان في أنحاء العالم خلال الأزمة الصحية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النظافة الشخصية، وعلى الرغم من النصائح التي تدعو الناس إلى الاهتمام بتكرار غسل أيديهم، يتساءل خبراء عن مدى الحزم المتبع في التأكد من نظافة الهواتف الذكية.

اتحاد الصناعات: صيانة 460 جهاز تنفس صناعى وتشغيلها للمستشفيات الحكومية

وقع اتحاد الصناعات مع بنك الشفاء المصري بروتوكول للمساهمة بالدعم المالى لرفع كفاءة وصيانة أجهزة التنفس الصناعي بالقطاع الطبي الحكومي والتي ستضيف عدد كبير من الأجهزة للدخول في الخدمة فوراً ، لمواجهة فيروس كورونا.

سيدة الأعمال زينب الغزالى تدعم مبادرة الخليج 365 وتقدم خصم 25% لمراتب تاكى

أعلنت سيدة الأعمال زينب الغزالى رئيس مجلس إدارة شركة تاكى المتخصصة فى الأثاث المنزلى والمراتب، دعمها لمبادرة ”الخليج 365” بعنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية.