مؤسسة أهل مصر تشكر POD لتوفيرها أجهزة تنفس ومستلزمات للجيش الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت مؤسسة أهل مصر الشكر لشركة POD Egypt، التي يرأس مجلس إدارتها جمال صلاح، لتعاونها الكبير لدعم مستشفيات الحميات والحجر الصحى، في مواجهة أزمة فيروس كورونا وعلاج المصابين، والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها كافة الجهات لمكافحة انتشار الوباء.

مؤسسة اهل مصر Advertisements وأكدت مؤسسة أهل مصر، فى منشور عبر منصاتها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أن شركة POD Egyptوفرت أجهزة تنفس صناعى ومستلزمات الوقاية لـ "جيش مصر الأبيض" لمواجهة انتشار فيروس كورونا. من جانبه أكد جمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD أن ما أقدمت عليه الشركة يأتي في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به الشركات الوطنية في مواجهة الأزمات، داعيا مجتمع الأعمال إلى القيام بدورهم لدعم الدولة في مواجهة أزمة كورونا، إضافة إلى تقديم الدعم لوزارة الصحة لتقديم خدمة علاجية للمصريين، وكذا مساندة المتضررين اقتصاديا من تبعات أزمة فيروس كورونا.

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