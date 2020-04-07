شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقات بالبورصة المصرية أبرزها البنك التجارى بقيمة 87 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت البورصة المصرية، تنفيذ عدة صفقات تتعدى قيمة كل منها مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، على رأسها البنك التجارى الدولى بحجم 1.5 مليون سهم بقيمة 87.96 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا بحجم تداول 2.2 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون جنيه، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بحجم تداول 790 ألف سهم بقيمة 7.74 مليون جنيه، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بحجم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون جنيه، ابن سينا فارما بحجم تداول 640.9 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

كما تم تنفيذ صفقات على أسهم فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 448.9 ألف سهم بقيمة 3.995 مليون جنيه، بنك قطر الوطنى الأهلى بحجم تداول 98.5 ألف سهم بقيمة 3.976 مليون جنيه، مينا للاستثمار السياحى والعقارى بحجم تداول 659.3 ألف سهم بقيمة 3.955 مليون جنيه، ايديتا للصناعات الغذائية بحجم تداول 319.7 ألف سهم بقيمة 2.956 مليون جنيه، مجموعة طلعت مصطفى القابضة بحجم تداول 514.3 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وتم أيضا تنفيذ صفقات على أسهم؛ سبيد ميديكال بحجم تداول 900 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون جنيه، بالم هيلز للتعمير بحجم تداول 1.966 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون جنيه، الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى بحجم تداول 130 ألف سهم بقيمة 1.599 مليون جنيه، المصرية للمنتجعات السياحية بحجم تداول 970 ألف سهم بقيمة 1.56 مليون جنيه، المجموعة المالية هيرميس القابضة بحجم تداول 150 ألف سهم بقيمة 1.365 مليون جنيه.

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 527.953 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 187.4 مليون ورقة مالية بقيمة 778.1 جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.49%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.88%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 232.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 94.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 217.1 ألف جنيه، 156 مليون جنيه، على التوالي.