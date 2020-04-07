شكرا لقرائتكم خبر عن كودلو: البيت الأبيض يدرس سندات خزانة أمريكية مرتبطة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال لاري كودلو المستشارالاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن خبراء البيت الأبيض يناقشون احتمال إصدار سندات خزانة أمريكية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأبلغ كودلو محطة تلفزيون (سي ان بي سي) أن الوقت مناسب لبيع سندات لجمع أموال لمساعي تخفيف تداعيات فيروس كورويا، وأنه يعتقد أنها "فكرة رائعة".
وأضاف قائلا "هذا سيكون استثمارا طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد في أمريكا".
وانهارت أسعار النفط 30% بعد أن فاجأت السعودية الأسواق بالتعهد بخفض سعر الخام وزيادة الإنتاج عقب انهيار اتفاق أوبك لخفض الإمدادات.
وسارع المستثمرون المذعورون للسندات بحثا عن الأمان ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عن 1% ولأجل عشر سنوات عن 0.5 % ليبدد ما كان مصدر الجذب الرئيسى للدولار فى وقت ما.
ووسط تعاملات محمومة، نزل الدولار 0.3 % مقابل العملة اليابانية إلى 101.58 ين وهو أقل مستوى فى ثلاثة أعوام، وفى أحدث تعاملات، زاد اليورو واحدا % إلى 1.1408 دولار بينما تراجع الدولاران الأسترالى والنيوزيلندى ما يقرب من اثنين % مقابل نظيرهما الأمريكي.
وخلال التعاملات، نزل الدولار الأسترالى 6% لأقل مستوى فى 11 عاما مقابل الين بينما نزل نظيرة النيوزيلندى أكثر من 7% .
وفى أحدث تعاملات، سجل الدولار الأسترالى 0.6540 دولار أمريكى متعافيا من انخفاض إلى 0.6311 دولار بينما قبع الدولار الأمريكى عند أقل مستوى فى 17 شهرا مقابل سلة من العملات.
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