شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رجل الأعمال منصور الجمال؟.. "الدبلوماسى" عاشق "البيزنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى يحيى الجمال، والده، رجل الأعمال، منصور الجمال، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، قائلًا " توفى أبى منصور رحمة الله عليه - أشكر كل من يتصل بى لمواساتى، وأعتذر لعدم تمكنى من تلقى أية اتصالات، لا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

ورجل الأعمال منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، يعد من كبار رجال الأعمال العاملين فى مجال العقارات، وتخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة وهو فى عمر الـ28 عامًا، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث امتلك العديد المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.

وحصل منصور الجمال، على درجة الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة باريس، فى نظرية الاحتمالات الاقتصادية وتأثيرتها على السياسة، ودرس فى كلية الحقوق برغبة من والده، على الرغم من ميوله إلى دراسة علم الرياضيات.

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وتزوج رجل الأعمال منصور الجمال، من الفنانة ليلى علوى.

ومن أبرز أقوال رجل الأعمال، منصور الجمال، "إن الحياة عبارة عن تحدى، ولابد من المثابرة والجد فى العمل والتعلم المستمر للاستمرار فى النجاح".

وتوفى اليوم، رجل الأعمال، منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لمنصور الجمال، تدهورت خلال الأيام الماضية، بعد أن شعر بأعراض أنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبى، والتحاليل المعملية، ثبت إصابته بالتهاب رئوى حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، نظرًا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".