شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تدرس حضور اجتماع أوبك فى 9 أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت وزارة النفط النرويجية اليوم الاثنين إن النرويج دعيت لحضور اجتماع أوبك في التاسع من أبريل كمراقب وإنها تدرس الحضور إذا كانت هناك مشاركة واسعة.
وكررت الوزارة القول في رسالة بالبريد الالكتروني إلى رويترز بأن أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية مستعد لإجراء تخفيضات انتاجية بشكل منفرد إذا كانت ستعود بالفائدة على الاقتصاد، لكنها قالت إنه لا توجد محادثات جارية مع شركات النفط في النرويج.
و من جهة اخرى قالت الحكومة إن النرويج سترسل فريقا من العاملين في المجال الطبي ومجال الإمدادات إلى منطقة لومبارديا بإيطاليا للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.
ومن المزمع أن يستمر عمل الفريق هناك أربعة أسابيع ومن المرجح أن يتخذ من بيرجامو وهي إحدى المدن الأكثر تضررا من المرض مقرا له وذلك بعد أن طلبت السلطات الصحية في لومبارديا مساعدات دولية يوم 31 مارس آذار.
ويتكون الفريق من عدد يتراوح بين 20 و25 من الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الإمدادات وكان كثير منهم قد أدوا نفس الواجبات خلال تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية ووباء الحصبة في ساموا في السنوات الماضية.
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