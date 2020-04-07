شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تدرس حضور اجتماع أوبك فى 9 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزارة النفط النرويجية اليوم الاثنين إن النرويج دعيت لحضور اجتماع أوبك في التاسع من أبريل كمراقب وإنها تدرس الحضور إذا كانت هناك مشاركة واسعة.

وكررت الوزارة القول في رسالة بالبريد الالكتروني إلى رويترز بأن أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية مستعد لإجراء تخفيضات انتاجية بشكل منفرد إذا كانت ستعود بالفائدة على الاقتصاد، لكنها قالت إنه لا توجد محادثات جارية مع شركات النفط في النرويج.

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