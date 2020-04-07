شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الطباعة والتغليف: توجيهات الرئيس بصرف مستحقات المصدرين يحد من تأثير "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى حنا عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات وأحد المصدرين، أن سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه الإسهام في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها القطاع الصناعي جراء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف حنا في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن متأخرات المصدرين المتراكمة لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات يمكنها المساهمة في التخفيف من عبئ القطاع الصناعى والتصديرى، مشيراً إلى أن آليات وطرق الصرف تحتاج بنود واضحة خاصة ما يتعلق بالخصم من مستحقات الحكومة على الشركات والمصانع، واللجوء إلي مقاصة المديونيات بين الشركات والحكومة، وهو ما نص عليه برنامج المساندة التصديرية لكنه في حاجة إلي مزيد من الإيضاح والتفسير

وأضاف عضو غرفة الطباعة والتغليف، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورية وجريئة تهدف لخدمة القطاع الصناعي والتخفيف من الأعباء عليه، خاصة ما يتعلق بخفض أسعار الغاز والكهرباء وكذلك تأجيل الضريبة ودعم القطاع بقروض بفائدة مميزة 8% تؤكد الرؤية الحكومية للاهتمام بالقطاع الصناعي

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واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى.

كشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020-2021، زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجارى، وهو ما لاقى استحسان وقبول لدى قطاع كبير من المصدرين.

وأوضح الدكتور ماجد جورج، أن هناك حاجة ملحة إلي الأسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى الصندوق، فى ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي جراء انتشار فيروس كورونا.