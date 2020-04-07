شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع الأحذية تدعم مبادرة الخليج 365 "ملوك 30%" و"لطفى 25%" و"أبو حلقة15%" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير من مصانع ومحال الأحذية فى مصر مبادرة الخليج 365 دعم الجيش الأبيض من الأطباء والاطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والذين يواجهون فيروس كورونا، من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العامة والخاصة ، لرد الجميل لهؤلاء الأطباء وأطقم التمريض الذين يبذلون جهدا كبيرا فى خدمتنا، ومواجهة فيروس كورنا في مستشفيات العزل، من خلال منح تخفيضات متنوعة على المنتجات للأطباء وأسرهم والتمريض.

وقال كريم ملوك صاحب محلات ملوك للأحذية الحريمى، أن جميع الفروع ستشارك بخصم 30% للأطباء والتمريض فى مصر، دعما لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى التصدى للمرض خلال هذة المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

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كما شاركت مجموعة محلات لطفى للأحذية الحريمى والرجالى والأطفال فى المبادرة، وقال باسم لطفى أن محلاته ستشارك فى المبادرة بكل قوة، وتقدم خصومات بنحو 25% على كافة منتجاته للأطباء والتمريض، موضحا أننا نقف إلى جانب الجيش الأبيض الصف الأول فى الدفاع عن المرضى ومواجهة الفيروس آملين أن تنتهى هذة المرحلة قريبا وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، وأن تقديم التخفيضات هو دورنا فى الوقوف إلى جانب الوطن ودعم الجهات المستحقة.

كما قال محمد رأفت محمد أبو حلقة صاحب محلات أحذية أبو حلقة، أنه سيقدم تخفيضات إلى الجيش الأبيض من 10 إلى 15%، آملين أن تنال إعجاب الأطباء والتمريض، وأن تكون بمثابة الشكر على دورهم الوطنى فى التصدى للفيروس وحماية الآخرين.