«إس جي آر» الإماراتية تطبق منظومة متوافقة مع متطلبات 3 وزارات

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أطلقت مجموعة «أس جي آر» الإماراتية المتخصصة في تقديم خدمات متكاملة في قطاع تقنية المعلومات وتزويد المنتجات البحرية والملاحية، مبادرة «تفاعلكم بأمان» التي تهدف إلى خلق بيئة عمل مرنة وضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، من خلال تطبيق أفضل التقنيات التكنولوجية التي تسهل ممارسة الأعمال بشكل آمن وبكفاءة عالية.

وتشمل المبادرة تطبيق منظومة عمل متكاملة ومتوافقة مع متطلبات وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الاقتصاد. كما تتمتع المنظومة بمزايا عديدة أهمها إمكان عمل بيئة افتراضية التي يقوم خلالها المحاضر أو صاحب العمل بالتفاعل عبر البث المباشر وتوجيه الأسئلة بالصوت والصورة أو عن طريق خاصية الدردشة النصية. وكذلك مشاركة تقديم العروض التوضيحية للمناهج التعليمية أو المشاريع الخاصة بالأعمال، إضافة إلى مزايا أخرى عديدة تعطي قدرات إضافية لمتابعة سير الأعمال.

وقالت الكابتن سحر راستي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «أس جي آر» وأول سيدة تحصل على لقب قبطان بحري إماراتي: يعدّ التحول الرقمي ركناً رئيساً في استراتيجية دولة الإمارات ومحفزاً مهماً نحو مئويتها لعام 2071، والتي أطلقتها لتكون من أفضل دول العالم، من أجل ذلك؛ وعند قيامنا بتأسيس مجموعتنا من قبل أن تبدأ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ركزنا بشكل استثنائي على توفير حلول ذكية، لإيماننا الراسخ بأنها ستشكل مستقبل كافة قطاعات الأعمال. وكل ما في الأمر أن انتشار الفيروس والظروف التي نتجت عنه سرّعت بشكل كبير عملية تبني هذه الحلول على أوسع نطاق، ليصبح كل من التعليم الإلكتروني وممارسة العمل عن بُعد هما الأساس، ونحن واثقون بعد اجتياز محنة فيروس كورونا، من أن الجمهور لن يتخلى عن تطبيقات التكنولوجيا المتطورة بعد أن جربوا مزاياها الرائعة.

وأضافت الكابتن سحر راستي: «لقد أدهشتنا سرعة استجابة المؤسسات التعليمية لهذه المبادرة وتطبيق أفضل الممارسات التكنولوجية. ومن أهم تلك المؤسسات فريق عمل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة، وحماستهم الكبيرة في تبني منظومة التعليم الإلكتروني، وتطبيقها في كافة الكليات والأقسام، وخلال وقت قياسي تمكنا من إتمام تطبيق المنظومة بشكل متكامل عبر الدعم والتعاون الكبيرين من إدارة الكلية وفريقها».