120 مليون دولار تعهدات استثمـار لـ «بيــور هارفــست»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة بيور هارفست الإماراتية الناشئة للمزارع الذكية، إنها جمعت تمويلاً جديداً ب 20.6 مليون دولار، وضمنت تعهدات ب 100 مليونا أخرى.

تستثمر وفرة إنترناشونال، وهي شركة استثمار مملوكة لمؤسسة معاشات التقاعد الكويتية الحكومية، عشرة ملايين دولار في التمويل الجديد، وتلتزم بمساهمة رأسمالية وتمويل مشروع بقيمة 100 مليون دولار.

وتكنولوجيا الغذاء من الصناعات الناشئة في دول الخليج، حيث تندر الأراضي الصالحة للزراعة، وتتخطى درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية.

وتوفر بيور هارفست الطماطم، التي تنمو في مزرعة مغلقة، للمتاجر والفنادق والمطاعم بالإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي سكاي كيرتز لرويترز، إن الشركة، ستوسع عملياتها بشكل كبير في الإمارات، حيث حصلت في الآونة الأخيرة على 74 فداناً، وفي السعودية.

ومن المتوقع أن تصبح مزارع الشركة في الإمارات قيد التشغيل بنهاية العام، بينما ستشغل مزارعها في السعودية، حيث حصلت على 14.8 فدان، بحلول الربع الأول من 2021. (رويترز)