

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت منظمة «وي كير سولار» بالشراكة مع مؤسسة «ون هارت وورلدوايد» بالتبرع بحقائب الطاقة الشمسية والتي توفر حلولاً فعالة لتزويد مراكز الصحة والتوليد في نيبال، والتأثير على حياة أكثر من 6000 أمّ ومولود جديد.

تفتقر العديد من القرى النائية في نيبال إلى إمكانية الحصول على الكهرباء أو تعاني انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات في اليوم، مما يعرض الأمهات الحوامل والأطفال للخطر. تعتمد القابلات العاملات في مراكز الولادة على الشموع والمصابيح اليدوية ومصابيح الهواتف المتحركة ومصابيح الزيت، لتوفير الإنارة أثناء إجراء عمليات الولادة، ويمثل ذلك حلاً بسيطاً وتقليدياً، لكنه غير فعال فضلاً عن أنه غير صحي.

توفر حقائب الطاقة الشمسية طاقة تكفي لإنارة مراكز الولادة العادية، والتي تتكون معظمها من طابق واحد من أربع غرف مفردة.

وتضم الحقيبة مصابيح (LED) توفر إنارة ثابتة أو متحركة للقيام بالإجراءات الطبية المختلفة.

أمريت وانيم، هي ممرضة مساعدة تعمل منذ 13 عاماً في مركز والانكا الصحي الذي يقع في إحدى المناطق النائية. تقول أمريت، «لقد ساعدتنا حقيبة الطاقة الشمسية على تحقيق نقلة نوعية وتقديم خدمات أكثر فاعلية للمجتمع في مجال الولادة، وعدد النساء اللواتي يسعين للحصول على الرعاية الصحية في تزايد».