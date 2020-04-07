«آيرينا»: 7.6% نمو الطاقة المتجددة.. و«آسيا» في صدارة المساهمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) عن نمو قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، وتصدرت قارة آسيا طليعة المساهمين في هذا النمو بنسبة 54% من مجمل الإضافات الجديدة المسجلة في القطاع.

وأوضحت أن قطاع الطاقة المتجددة أضاف 176 جيجاواط إلى القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة خلال العام الماضي، فيما أسهمت الإضافات الجديدة بنسبة 72% من مجمل الزيادة الإنتاجية للطاقة خلال العام الماضي.. في حين أسهمت طاقتا الشمس والرياح بنسبة 90% من إجمالي القدرة الإنتاجية للقطاع خلال عام 2019.

قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA): تعتبر الطاقة المتجددة مصدراً فعالاً من حيث التكلفة للطاقة الجديدة، وهي كفيلة بحماية أسواق الطاقة والمستهلكين من آثار التقلبات المحتملة، إضافة إلى دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.

وأسهمت مصادر الطاقة المتجددة بما لا يقل عن 70% من إجمالي الزيادة الإنتاجية للطاقة في جميع مناطق العالم تقريباً خلال 2019، باستثناء إفريقيا والشرق الأوسط اللتين أسهمتا بنسبتي 52% و26% من صافي الإضافات الجديدة على التوالي. ورفعت هذه الإضافات نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في القدرة الإنتاجية العالمية إلى 34,7%، بالمقارنة مع نسبة 33.3% المسجلة في نهاية عام 2018.

وأسهمت الطاقة الشمسية بإضافة 98 جيجاواط في عام 2019، تركز 60% منها في آسيا. بينما ارتفعت القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح بنحو 60 جيجاواط بفضل النمو الذي حققته الصين (26 جيجاواط) والولايات المتحدة (9 جيجاواط).

وتسهم طاقتا الشمس والرياح اليوم بتوليد 623 جيجاواط و586 جيجاواط على التوالي، أي ما يعادل تقريباً نصف القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة المتجددة العالمي. من ناحية أخرى، شهدت مصادر الطاقة الكهرومائية والحيوية والبحرية والحرارية الأرضية نمواً طفيفاً على أساس سنوي قدره 12 جيجاواط، و6 جيجاواط، و700 ميجاواط، و500 ميجاواط، على التوالي.

وأسهمت آسيا في تركيب أكثر من نصف محطات توليد الطاقة الجديدة على الرغم من تباطؤ نمو هذه المشاريع قليلاً عن عام 2018. بينما ارتفع النمو المسجل لهذه المشاريع في أوروبا وأمريكا الشمالية على أساس سنوي. وأضافت إفريقيا 2 جيجاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام 2019، أي نصف القدرة المركبة والبالغة 4 جيجاواط خلال عام 2018.



الطاقة الكهرومائية:



سجلت الطاقة الكهرومائية نمواً منخفضاً بشكل غير مألوف في 2019. ويعزى ذلك على الأرجح إلى عدم مواكبة بعض المشاريع الكبيرة لمواعيد الإنجاز المتوقعة. وأسهمت الصين والبرازيل بمعظم النمو المحقق في هذا القطاع، حيث أضاف كل منهما أكثر من 4 جيجاواط.

طاقة الرياح:

سجل قطاع طاقة الرياح أداءً استثنائياً في 2019، حيث بلغ نموه 60 جيجاواط. وواصلت الصين والولايات المتحدة الاستئثار بالحصة الكبرى فيه، مع تسجيلهما نمواً قدره 26 جيجاواط و9 جيجاواط، على التوالي.



الطاقة الشمسية:



واصلت آسيا تسجيل المساهمة الكبرى في نمو قطاع الطاقة الشمسية العالمي بإضافة 56 جيجاواط، بتراجع طفيف عن 2018. وتمركزت المساهمات الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا وأوكرانيا وألمانيا.

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الطاقة الحيوية:



بقي النمو المسجل في القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة الحيوية متواضعاً خلال عام 2019. وأسهمت الصين بنصف القدرة الإنتاجية الجديدة للقطاع (+3.3 جيجاواط)، فيما شهدت ألمانيا وإيطاليا واليابان وتركيا بعض النمو بدورها.



الطاقة الحرارية الأرضية:



ارتفعت القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة الحرارية الأرضية بمقدار 682 ميجاواط في عام 2019، بتحسن خفيف عن عام 2018. وتبوأت تركيا مرتبة الصدارة مرة أخرى بتسجيلها نمواً قدره 232 ميجاواط، تلتها إندونيسيا (+185 ميجاواط) وكينيا (+160 ميجاواط).



الطاقة الكهربائية غير المتصلة بالشبكة:



ارتفعت القدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة غير المتصلة بالشبكة بمقدار 160 ميجاواط (+2%) لتبلغ 8.6 جيجاواط خلال عام 2019. فقد ازدادت خلال العام القدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية غير المتصلة بالشبكة بمقدار 112 ميجاواط، ولأنظمة الطاقة الكهرومائية غير المتصلة بالشبكة بمقدار 31 ميجاواط.