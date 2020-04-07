النفط يتراجع 3% بعد أفضل أسبوع في التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات، أمس الاثنين، بعد أن شهد الخام أفضل أسبوع في تاريخه وسط تلميحات إنهاء حرب الأسعار.

وانخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم يونيو / حزيران بنسبة 3.5%، مسجلاً 32.92 دولار للبرميل، كما هبط سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر مايو / أيار بنسبة 2.6%، مسجلاً 27.59 دولار للبرميل.

وكان مقرراً في البداية أن تجتمع السعودية وروسيا، أمس، لبحث تخفيضات الإنتاج، لكن الاجتماع تأجل إلى التاسع من إبريل / نيسان بعدما تبادلتا الاتهام بالمسؤولية عن انهيار محادثات مارس / آذار.

وصرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون «سي.إن.بي.سي»، أمس، بأن السعودية وروسيا «قريبتان جداً جداً» من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وشهدت الأسعار على جانبي المحيط الأطلسي أسوأ شهر في مارس / آذار بسبب الشلل الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب في سوق مترعة بالإمدادات.

Advertisements

وحذر المحللون لدى إيه.إن.زد وسيتي من أن تخفيضات الإنتاج قد تأتي «ضئيلة جداً ومتأخرة جداً». لكن روبرت مكنالي رئيس مجموعة رابيديان للطاقة في بيثيسدا بولاية ماريلاند قال: إن تحركاً من السعودية لتأجيل إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها يشير إلى أنها لا ترغب في إغراق السوق بإمدادات رخيصة قبل اتفاق محتمل.

وقال مصدر سعودي: إن المملكة أرجأت إعلان الأسعار حتى يوم الجمعة انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع بين «أوبك» وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.

ومن جهته، قال الكرملين، أمس الاثنين: إن موسكو مستعدة للتعاون مع كبار مصدري النفط الآخرين للمساعدة على جلب الاستقرار إلى أسواق الخام العالمية.

وقال كيريل دميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر، الصندوق السيادي الروسي، لتلفزيون «سي.إن.بي.سي» في وقت سابق أمس: إن السعودية وروسيا «قريبتان جداً جداً» من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي يومي بالهاتف: «موسكو مستعدة للتعاون، ومهتمة بالتفاعل مع الدول من أجل جلب الاستقرار لأسواق الطاقة».

وأضاف بيسكوف أن المحادثات بين «أوبك» ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين، في إطار ما يعرف بتحالف «أوبك+»، تأجلت إلى يوم الخميس لأسباب فنية، وأن الإعداد للاجتماع جارٍ. (وكالات)