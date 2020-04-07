«شرف دج للطاقة» تحوّل 500 فيلا للعمل بالطاقة الشمسية في 45 يوماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تواصل «شرف دج للطاقة»، التابعة لمجموعة شرف، مهمتها نحو جعل الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة المستدامة في دولة الإمارات، مع أحدث مشاريعها التي تضمنت تحويل 500 فيلا في دبي لفيلات تعتمد على الطاقة الشمسية في غضون 45 يوماً فقط.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) قد أطلقت مشروعاً؛ لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في منازل المواطنين الإماراتيين في دبي.

وعهدت لشركة الاتحاد إسكو إلى جانب «شرف دج للطاقة»؛ للإشراف على المشروع الذي يتضمن 500 فيلا في دبي.

وتولت «شرف دج للطاقة» تنفيذ المشروع بدءاً من الأعمال الميكانيكية إلى مرحلتي الإنجاز والتشغيل في غضون 45 يوماً فقط؛ حيث تم نشر 12 فريقاً عملوا على نحو ثماني فيلات في اليوم وأتموا التركيبات خلال الفترة الزمنية المحددة.

ورُكبّت أكثر من 6500 لوحة شمسية؛ حيث ستنتج كل فيلا 6220 كيلوواط ساعي من الكهرباء في عام واحد، وهذا ما يعادل كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من استهلاك 1880 لتراً من البنزين أو زراعة 70 شجرة لمدة 10 سنوات.

وقال سانجاي دابور، نائب الرئيس لدى شرف دج: نريد تمكين المجتمعات المحلية من تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة.

وأضاف: يعد المشروع مهماً بالنسبة لنا ليس فقط للتعبير عن التزامنا بتنمية الطاقة المستدامة في الإمارات؛ بل أيضاً لإثبات أننا نفي بوعودنا.

وعبر استكمال هذا المشروع وتركيب الألواح الشمسية، نجحت «شرف دج للطاقة» في تمكين كل مالك منزل من أن يصبح منتجاً مستقلاً للطاقة النظيفة.