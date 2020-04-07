منصة «كلاود توك ميتنج» من «اتصـالات» تلقـى إقبـالاً كبيـراً

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شهدت منصة CloudTalk Meeting من «اتصالات» إقبال العديد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في دولة الإمارات، وذلك لما توفره هذه المنصة من قدرات ومزايا تجعلها إحدى أكثر المنصات كفاءةً وملائمةً لمواصلة العمل عن بُعد، حيث أعلنت «اتصالات»، مؤخراً، عن توفير منصة الاجتماعات الافتراضية CloudTalk Meeting للجهات الحكومية وقطاع الأعمال في الدولة مجاناً ولمدة ثلاثة أشهر منذ انطلاق الخدمة في التاسع من مارس، وذلك دعماً منها لاستمرارية الأعمال، وتوفير الاجتماعات المرئية وغير المرئية من أي مكان أو جهاز، وبواسطة أي شبكة في الدولة.

وتتميز منصة CloudTalk Meeting بإمكانية عقد الاجتماعات الافتراضية لغاية 50 مستخدماً في الاجتماع الواحد، إضافة إلى توفير خاصية منسّق الاجتماع. وقد أقبلت العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات على استخدام المنصة، والاستفادة من خدماتها المميزة التي ترتكز في أساسها على البنية التحتية المتطورة لشبكة «اتصالات»، وإمكاناتها الرقمية التي تسخرها في سبيل التكيف مع ظروف العمل المتغيرة.

وتوفر هذه المنصة ذات الميزات المتطوّرة، والتي تعتمد على البيئة السحابية المحلية الآمنة، مجموعة من الخدمات الموثوقة لضمان الارتقاء بتجربة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال أثناء تطبيق آلية العمل عن بُعد، ومواصلة التعاملات، وعقد الاجتماعات المرئية وغير المرئية بكل يُسر وسهولة. ويستطيع مستخدمو منصة CloudTalk Meeting الدخول إلى الغرفة الافتراضية، والمشاركة في الاجتماعات، فضلاً عن استخدام الخصائص الأخرى مثل الرسائل الفورية وغيرها.